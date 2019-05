Vatertagsfreuden am 30. Mai

Das wohl unangefochtene Highlight im Kalender eines Mannes ist der Vatertag, dieses Jahr fällt der Feiertag (Christi Himmelfahrt) auf den 30. Mai. Ein Tag, an dem Väter, aber auch kinderlose Herren das Mannsein gern gemeinsam in unterschiedlichsten Facetten zelebrieren: ob mit einem Ausflug ins Grüne, einer Bollerwagentour durch die Wiesen oder indem sie ihre besten Kumpels zur großen Grill-Session einladen.

Wollen Männer bei ihren Freunden dabei für große Augen und unvergessliche Grill-Geschmackserlebnisse sorgen, sollten sie auf den hochfunktionalen Kamado von Big Green Egg setzen. Der kultige Lifestyle-Keramikofen überzeugt auf ganzer Linie, denn das grüne „Wunder-Ei“ ist ein echtes All-in-one Outdoor-Kochgerät, mit dem Barbecue-Freunde nicht nur grillen, sondern auch räuchern, kochen oder backen. Und das auf höchstem Niveau. Neben der erstklassigen Funktionalität überzeugen auch das Design und die Farbe des EGGs: Statt gewohnt tristem Grill-Grau oder Schwarz, setzt Big Green Egg auf cooles Grün.

Auf die Größe kommt es nicht an: Egal ob Mini, Small oder 2XL, das Zubereitungsergebnis von Fleisch oder Gemüse ist bei sämtlichen der insgesamt sieben Big Green Egg-Modelle gleich überzeugend. Die Wärmeisolierung, die das EGG aufgrund seiner einzigartigen Keramik-Technologie und seiner Form gewährleistet, macht jeden Nutzer des Lifestyle-Kamados zum Koch-Genie. Aromen naturbelassener Lebensmittel kommen mit dem EGG erst richtig zur Geltung und entfachen eine Geschmacksexplosion: Spareribs, Lammracks, Ofenkartoffeln oder Burger, selbst Pizza und Schokokuchen – alles, bei dem Genießern warm ums Herz wird, schmeckt mit dem Big Green Egg noch besser.

Für den Mann, der gerne unterwegs ist

Das Big Green Egg Mini ist das kleinste und leichteste Modell der Big Green Egg Familie. Es eignet sich daher ideal zum mobilen Einsatz, fürs Picknick im Grünen, für den Vatertagsausflug, auf dem Boot, selbst auf eine Fahrradtour lässt es sich mitnehmen.

Gewicht 17kg, Höhe 43cm, Preis 649 Euro

Für den gartenlosen Großstadt-Mann

Mit dem Big Green Egg Small ist Outdoor-Cooking längst kein Privileg mehr von Gartenbesitzern. Das Modell hat die ideale Größe für alle Großstadt-Männer ohne „Grün vor der Hütte“, jedoch mit kleinem Balkon. Ob Freundin in spe, die es zu begeistern gilt, Kleinfamilie oder hungrige Nachbarn, die spontan vorbeikommen: Bis zu sechs Personen kann Man(n) mit diesem Modell kulinarisch verwöhnen.

Gewicht 36kg, Höhe 61cm, Preis 1.060 Euro

Für den Mann, der gern seine Freunde einlädt

Kommt alle her und feiert mit: Das Big Green Egg Medium ist kompakt genug für kleine Stadtgärten, Terrassen oder Balkone, aber auch groß genug zum Grillen, Räuchern, Garen oder Backen von köstlichen Gerichten für sechs bis acht Personen. Mit dem passenden convEGGtor und dem Back- und Pizzastein verwandelt sich der Big Green Egg Medium in einen Pizzaofen. Weshalb noch zum Italiener gehen, wenn´s beim Freund doch geselliger ist?

Gewicht 51kg, Höhe 72cm, Preis 1.320 Euro

Die Big Green Egg-Produkte sind bei zahlreichen stationären Premium-Fachhändlern erhältlich.

Über Big Green Egg – das Original im Markt

Das Big Green Egg ist ein modernes Kochgerät, das auf über 3.000 Jahre alten japanischen „Kamado“-Traditionen beruht. Das gleichnamige Unternehmen erkannte in den 1970er Jahren als erstes das Potenzial des charakteristischen asiatischen Tonofens und perfektionierte mittels einer ursprünglich von der NASA konzipierten, hochwertigen Keramik den modernen Kamado – das Big Green Egg. Mittlerweile erfreut sich der Pionier mit seiner Kultmarke weltweiter Beliebtheit und findet sich bei Liebhabern der Outdoor-Küche ebenso wie in Restaurants rund um den Globus. Die einzigartige Keramik-Technologie ist sehr robust und bietet lebenslange Garantieleistung. Herausragende Wärmeisolierung in Kombination mit einem außergewöhnlichen Design machen das Egg zudem zu einem Alleskönner, der die Aromen naturbelassener Lebensmittel in unverwechselbarer Weise zur Geltung bringt. Mit einer bis auf ein Grad genau einstellbaren Temperaturskala von 70 bis 350 Grad Celsius und zahlreichen Zubehörteilen kann das Big Green Egg grillen, backen, räuchern, garen, kochen und für Slow-Cooking eingesetzt werden. Das Kochgerät ist in sieben Größen – von Mini bis 2XL – erhältlich. Seine Produkte vertreibt die GmbH über zahlreiche stationäre Premium-Fachhändler.