DIE RÜCKKEHR DES POKALS – ab 31.05.2019 auf DVD erhältlich!

Die Doku über den legendären Sieg der Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale 2018 und mit exklusiven Einblicken hinter die Vereinskulissen erscheint am 17. Mai auf DVD, Blu-ray und VoD. Nach 30 erfolglosen Jahren besiegte der Verein den gefürchteten Gegner Bayern München mit 3:1 Toren und sicherte sich damit den langersehnten Pokal.

Über den Film

30 Jahre nach dem letzten großen Titel gewinnt Eintracht Frankfurt am 19. Mai 2018 den DFB-Pokal. Es ist ein epochales Ereignis für Verein und Fans. Die Sehnsucht einer ganzen Region wird gestillt, rund 100.000 Menschen lassen am Tag danach die Banktürme wackeln. Ein Filmteam hat die Mannschaft von der Abreise am Donnerstag bis zum Ende der Feierlichkeiten auf dem Römer am Sonntag rund um das DFB-Pokalwochenende begleitet und dazu im Nachgang Interviews mit Trainern, Spielern und Offiziellen geführt. Die Dokumentation bietet exklusive Einblicke in das Innenleben der Mannschaft, zeigt noch einmal alle Emotionen rund um das historische 3:1 gegen die Bayern und die Leidenschaft, mit der alle Beteiligten für ein erfolgreiches Finale gearbeitet haben.

Weitere Informationen: https://www.eintracht.de/erleben/pokalfilm/

Quelle/Bildquelle: S&L Medianetworx GmbH