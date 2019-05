Essen Motor Show gewinnt Theo-Award 2019

Die Messe Essen haftet nicht für Verletzung von Rechten abgebildeter Personen und/oder Objekten. Es werden durch die Messe Essen keine Persönlichkeits-, Eigentums-, Kunst-, Marken- oder ähnliche Rechte eingeräumt, die Einholung der o.g. Rechte obliegt allein dem Nutzer. Der Verkauf und die Weitergabe der Bilddatei an Dritte sowie das nicht-autorisierte Kopieren oder sonstige Vervielfältigen dieser Bilddatei auf alle Arten von Datenträgern ist nicht gestattet. Messe Essen will not be liable for the infringement of rights of depicted people and/or objects. Messe Essen will not grant any personality, ownership, artistic, trademark or similar rights. The user alone will be responsible for obtaining the above rights. It will not be allowed to sell or pass on the picture file to third parties or to copy or otherwise duplicate this picture file on to any types of data carriers without authorisation.

Sportwagen, Tuning & Lifestyle, Motorsport und Classic Cars

PS-Festival belegt zum vierten Mal in Folge Platz 1 in der Kategorie Events Deutschlands größte Tuning-Umfrage des Jahres ist abgeschlossen: Tausende Fans und Leser der Zeitschriften Tuning und VW Speed wählten in zehn Kategorien ihre Top-Marken. Unter den Events machte die Essen Motor Show zum vierten Mal in Folge das Rennen und landete auf der Pole Position. „Das ist ein toller Erfolg für das gesamte Team. Der große Zuspruch aus der Szene macht uns wirklich stolz. Wir wollen so nah am Besucher sein wie möglich. Der erneute Gewinn des Theo-Awards bestätigt uns in diesem Kurs“, so Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show. Das kommende PS-Festival öffnet vom 30. November bis 8. Dezember in der Messe Essen (Preview Day: 29. November).

Unter den weiteren Gewinnern befinden sich zahlreiche Aussteller, die regelmäßig auf der Essen Motor Show präsent sind: In der Kategorie Felgen landeten BBS, OZ und Rotiform auf der Siegertreppe. Continental belegt den ersten Platz in der Kategorie Reifen. Unter den Fahrwerksherstellern setzten sich KW, H&R und ThyssenKrupp Bilstein durch. Zu den besten Herstellern von Abgasanlagen wählten die Fans unter anderem Remus und Eisenmann. “Wir freuen uns auch für unsere Aussteller, die so viele Preise abgeräumt haben. Sie belegen den hohen Stellenwert der Essen Motor Show als das Schaulaufeder Tuningbranche”, so Sawatzki weiter.

Essener Tuning-Pionier ist Namensgeber für den Award

In der Kategorie Car-Hifi schaffte es Audio System unter die drei Erstplatzierten, Alpine und Pioneer belegen die ersten beiden Plätze in der Kategorie Radio. Bei den Herstellern von Pflegemitteln landeten Sonax und Meguiar’s unter den Top 3.

In der wichtigen Kategorie der Tuner wählten die Fans JP Performance auf den ersten Rang, gefolgt von Abt Sportsline und Brabus. Der Theo-Award ist nach einem der ersten Automobil-Tuner in Deutschland benannt, dem Essener Theo Decker. Im Stadtteil Borbeck gründete er 1958 eine Tuning-Werkstatt für VW Käfer und fertigte die meisten Teile selbst.

Weitere Informationen finden Sie unter www.essen-motorshow.de

Quelle/Bildquelle: Messe Essen GmbH;Theo-Award 2019; Bild: GEERTZ_STEFANIE.