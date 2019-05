Sport-Tiedje stellt kinomap vor: Video-Portal, Social-Media-Plattform und Fitness-App in einem

Die kinomap-App macht das Training auf dem eigenen Fitnessgerät zum interaktiven Event. Egal ob Cross- oder Heimtrainer, Laufband oder Rudergerät – die App hält passende Videos für alle Geräte bereit. Der Nutzer sieht verschiedene Strecken im Video vor sich, während er das Training auf dem Heimfitnessgerät seiner Wahl absolviert. Dank Geocodierung passt die App den Widerstand entsprechend des Geländeprofils der Strecke an. Damit wird das Training im Wohnzimmer zum Live-Erlebnis. Außerdem können Nutzer eigene Videos einstellen – zum Nachfahren, -rudern oder -laufen für sich und andere App-Nutzer.

Und so funktioniert es: Einfach die kinomap-App im Google Play Store oder App Store herunterladen und das Smartphone oder Tablet mit dem eigenen Fitnessgerät via Bluetooth verbinden. Dann das gewünschte Streckenvideo abspielen und los! Als eine Kombination aus Community und Fitness-App werden die Videos von den Nutzern selbst eingestellt und können von anderen aufgerufen werden. Gezeigt wird nicht nur das Streckenvideo, sondern auch die Lage der Strecke oder das Geländeprofil. Gleichzeitig speichert die App Daten wie Geschwindigkeit, Zeit und Kilometer, so dass Nutzer beim nächsten Training ihre Leistung vergleichen können. Die Streckenauswahl ist vielfältig: Ob Jogging im Central Park für Laufbänder, Etappen der Tour de France für Heimtrainer oder Rudern vor der Küste Französisch-Polynesiens für Rudergeräte. Das motiviert – erst recht beim Training im Winter. Auch für Anfänger eignet sich die App, da die Videos in Originalgeschwindigkeit oder nach individuellem Tempo abgespielt werden können. Durch immer neue Videos und Funktionen wird die App kontinuierlich erweitert. Besondere Highlights: Das Erstellen von eigenen Playlists der Lieblingsstrecken und die Funktion der Multiplayer-Sessions, bei denen man mit anderen Nutzern in Wettkampf tritt.

Sport-Tiedje bietet die kinomap-App zum Beispiel im Bundle mit dem Ergometer cardiostrong BX70i oder dem Crosstrainer cardiostrong EX90 an. Produktdetails: App von kinomap SAS Nutzbar für Smartphones und Tablets; kompatibel mit fast allen gängigen Trainingsgeräten Erhältlich bei Sport-Tiedje, im Google Play Store oder App Store Preis: Abo-Modell ab 9,99 Euro/mtl.; Kauf mit Lifetime-Lizenz 199 Euro / verschiedene Sport-Tiedje Bundles mit Lifetime-Lizenz und geräteunabhängiger App-Nutzung (z.B. 948 Euro mit cardiostrong Ergometer BX70i) https://www.sport-tiedje.de/kinomap-fitness-und-trainings-app-life-time-1-monat-kinomap-1l

Quelle/Bildquelle: HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations