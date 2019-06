TAL DER SKORPIONE lädt das Publikum ein auf eine abenteuerliche, skurrile Reise voller

Thrills, schwarzem Humor, Action, Blut und derben Sprüchen – eine Offenbarung für alle

Fans des Genres und ein kurioses Filmhighlight mit Kultpotenzial.

Wer also mitmachen will,einfach eine Email an Tal-der-Skorpione-gewinnspiel@androgon.de mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s!

Kurzinhalt:

Battle Royale meets Deliverance. TAL DER SKORPIONE erzählt von einem gnadenlosen Spiel in der Wildnis, wo kriminelle Psychopathen gegeneinander ums Überleben kämpfen müssen. Urheber dieses Gladiatorenkampfes sind die größenwahnsinnigen Wissenschaftler

Gebrüder Ribbeck, die aus den Genen des Siegers einen Übermenschen klonen wollen.

Zufällig findet sich auch der Polizist Kamarowski im TAL DER SKORPIONE wieder und ist gezwungen, den Kampf gegen seine bis an die Zähne bewaffneten Kontrahenten

aufzunehmen.

Szenen-Bilder:

Trailer:



BUCH UND REGIE – PATRICK ROY BECKERT:

Patrick Roy Beckert wurde am 25.02.1990 in Karlsruhe geboren. Im Alter von 14 Jahren kam Patrick Roy Beckert im Schultheater das erste Mal mit Laienspiel in Berührung.

Fasziniert von der Schauspielkunst stellte er schnell fest, dass diese wie auch die damit verwandten Bereiche, seine tief verwurzelte Passion ist. Er hat sich einen Großteil seiner Fähigkeiten autodidaktisch angeeignet. In TAL DER SKORPIONE (vorheriger Titel: Breakdown Forest) führte er nicht nur Regie, schrieb das Drehbuch und agierte als Cutter, sondern er übernahm auch noch die Hauptrolle des Söldners „Sajoscha Petrosevitsch“. Anfangs sollte das Projekt BREAKDOWN FOREST nur im Freundeskreis mit einfachsten Mitteln realisiert werden, um Erfahrungen bei der Filmproduktion zu sammeln. Doch es sollte alles ganz anders kommen. Während des Castings für eine schwierige Rolle in TAL DER SKORPIONE, die mehrfach fehlbesetzt wurde, entstand ein Kontakt zwischen Patrick und Thomas Kercmar.