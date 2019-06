PIERCING – Gewinnspiel

androgon men’s magazin hat den Film bereits gesehen und ist begeistert!!

Die originelle und smarte Regiearbeit von Nicolas Pesce, die auf einem Roman des japanischen Bestseller-Autors Ryū Murakami basiert, ist hochkarätig besetzt: In den Hauptrollen brillieren Mia Wasikowska (Tim Burtons, David Cronenbergs sowie Christopher Abbott, in einer tragenden Nebenrolle darf sich das Publikum zudem auf Laia Costa freuen.

Das außergewöhnliche Highlight sorgte u.a. beim Sundance Film Festival, Filmfest München und Fantasy Filmfest für große Aufmerksamkeit und wurde von der internationalen Presse bereits hervorragend besprochen

Kurzinhalt:

Der junge Familienvater Reed wird urplötzlich von dem Trieb gepackt, einen Menschen töten zu müssen. Zwar kann Reed sich gerade noch davon abhalten, sein eigenes Baby umzubringen, aber seine Mordlust bleibt ungestillt. Und so plant er ein sorgfältiges Komplott: Er behauptet gegenüber seiner Frau, dass er für einige Tage auf Dienstreise müsse. Dann quartiert er sich in einem Hotelzimmer ein und bestellt sich das Callgirl Jackie, die sein ahnungsloses Opfer werden soll: Erst will er sie fesseln, dann betäuben und schließlich in der Badewanne zerstückeln. Allerdings hat Jackie überhaupt keine Lust, sich einfach abmurksen zu lassen und der Abend nimmt eine überraschende Wendung.

Brutales Katz-und-Maus-Spiel – Basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ryu Murakami aus dem Jahr 1994

Dass Nicolas Pesce sein Handwerk perfekt beherrscht, hat der New Yorker Drehbuchautor und Regisseur bereits mit seinem Schwarz-Weiß-Debüt „The Eyes Of My Mother“ bewiesen. Dass sich Pesce nun für seinen zweiten Film „Piercing“ den gleichnamigen Roman von „Audition“-Autor Ryû Murakami vorgeknöpft hat, erscheint da nur passend und logisch.

In seinem Hotelzimmer plant Reed (Christopher Abbott) vorab alles minutiös durch. Er probiert sogar verschiedene Mengen Chloroform an sich selbst aus, um genau bestimmen zu können, wie lange sein Opfer ausgeknockt sein wird. Aber als das Call Girl Jackie (Mia Wasikowska) dann tatsächlich an die Tür klopft, läuft alles ganz anders als geplant. Denn die junge Frau, die sich erst einmal eine ganze Zeit lang im Badezimmer einsperrt, ist mindestens genauso kaputt wie ihr potenzieller Killer.

Aus der Presse…:

„Piercing is a dark comedy pleasure spiked with pain. A sick and stylish love letter to giallo films of the ’70s, Nicolas Pesce delivers cinematic kink at its finest.“

Slashfilm

„A psycho-sexual horror show which lifts the lid on the twisted urges of two very troubled characters. It’s great, if grisly, fun.“‚

Screen International

„…certainly exceptional in its visual distinction.“

‚The New York Times