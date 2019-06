EIN BECKEN VOLLER MÄNNER | Gewinnspiel

Am 27. Juni startet EIN BECKEN VOLLER MÄNNER, der nächste Comedy-Hit aus Frankreich, in den deutschen Kinos. Im Film geht es um eine Gruppe von Männern, die ein Synchronschwimm-Team gründen und sich gemeinsam aus ihrer Mitlife-Crisis schwimmen.

Der neuste urkomische und unterhaltsame Streich aus Frankreich lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ab dem 27. Juni 2019 startet EIN BECKEN VOLLER MÄNNER in den deutschen Kinos.

Anläßlich des bundesdeutschen Kinostarts von

EIN BECKEN VOLLER MÄNNER



am 27. Juni 2019



verlost

androgon men’s magazine

2 exklusive Sporttaschen von Puma



bereitgestellt von koffer-direkt.de** im Wert von jeweils ca. 30 Euro



** Der Onlineshop www.koffer-direkt.de ist spezialisiert auf Reise- und Freizeitgepäck sowie Accessoires namhafter Hersteller wie Samsonite, Titan, Porsche Design, Victorinox und Bugatti.

Hochwertige Produkte zu fairen Preisen und blitzschnelle Versandzeiten sind überzeugende Gründe, mit denen der Trusted Shops-zertifizierte und mehrfach ausgezeichnete Online Fachhändler aus Oberhausen im Ruhrgebiet seine Kunden seit 2004 begeistert. Finden Sie Ihren Lieblingstrolley, Ihre Lieblingstasche oder ein schickes Accessoire unter mehr als 100.000 Artikeln von über 100 Marken und bestellen Sie schon ab 20€ Warenwert versandkostenfrei!

Gewinnen Sie zum Kinostart von EIN BECKEN VOLLER MÄNNER die Puma Pro Training Medium Bag.

Abmessungen: ca. 61x31x29cm; Gewicht: ca. 0,5kg; Volumen: ca. 47l





Weitere Informationen unter www.koffer-direkt.de

Wer also mitmachen will, einfach eine Email an

EIN-BECKEN-VOLLER-MAENNER-gewinnspiel@androgon.de

mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s!



androgon wünscht viel Erfolg!