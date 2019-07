NATURAL & NAKED

Paramonov’s neuestes erotisches Fotoprojekt beinhaltet drei der wichtigsten Zutaten erfolgreicher Aktfotografie: 1. Frisch, aufgeweckte Schönheiten mit langen Beinen, festen Brüsten und zarter Haut. 2. Natürlich, jung und sexy, wie die Natur sie schuf, ohne Tattoos und aufgepimpter Künstlichkeit. 3. Nackt, frei, wild und ohne Scham, strecken die Mädchen ihre heißesten Seiten dem Betrachter entgegen. Paramonov sei Dank – eine wahres Statement gegen die zunehmende Prüderie in unserer Gesellschaft. 300 Fotos von offenen, freizügigen Girls, farbig auf feinem Papier gedruckt. Besser wird’s nicht.

Jede Epoche hat ihre Schönheitsideale. Zu Rubens Zeiten hatte man die Frauen bekanntlich gern etwas üppiger. Um vollleibig zu wirken, trugen aber schon im 14. Jahrhundert adelige Frauen in Spanien glockenförmige und in Frankreich zylinderförmige Röcke. Im 15. Jahrhundert kam dann der Reifrock in Mode, er hob gleichzeitig das Hinterteil hervor und betonte die schmale Taille. Erst im 20. Jahrhundert entwickelte sich das Schönheitsideal hin zu schlankeren Frauen; besonders die Models wurden erst dünner und dann dürrer. Aber das Wesentliche der Schönheit sind weiterhin Natürlichkeit und Jugendlichkeit: Makellose Haut, symmetrische Gesichtszüge, lange, schlanke Beine und feste Brüste bleiben immer anziehend. Es ist diese bestimmte Mischung aus Selbstverliebtheit, Geschmeidigkeit und lebensbejahender Ausstrahlung, die ein Mädchen verlockend wirken lässt.

Paramonovs neuestes erotisches Fotoprojekt erfüllt all diese Kriterien. Seine Models sind natürlich, jung und sexy. Verspielt und gleichzeitig provokant zeigen sie frech, nackt und ohne Scham ihre scharfen Körper von den schönsten Seiten.

Paramonov gibt mit diesem Buch ein mitreißendes Statement gegen die zunehmende Prüderie in unserer Gesellschaft ab. 300 Fotos von offenen, freizügigen Girls, farbig auf hochwertigem Papier gedruckt. Besser wird’s nicht.

