APOCALYPSE NOW – FINAL CUT | Gewinnspiel

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT

Francis Ford Coppolas Meisterwerk kommt am 15. Juli in einem bundesweiten Kinoevent in aufwendig restauriertem 4K als Final Cut

Feiern wir den 40. Jahrestag von FRANCIS FORD COPPOLAs visionärem Antikriegsfilm APOCALYPSE NOW – FINAL CUT, den Studiocanal hierzulande am 15. Juli 2019 in die Kinos bringt. Dabei wird Coppolas Meisterwerk erstmalig als Final Cut-Version und vom Regisseur persönlich aufwendig in 4K restauriert und In Dolby Atmos auf der großen Leinwand zu sehen sein. Der Fokus der Überarbeitung lag vor allem auf einem ultimativen Realismus durch eine bestmögliche Bild- und Audioqualität.

Insgesamt wurde APOCALYPSE NOW – FINAL CUT für acht Oscars® nominiert, mit drei Golden Globes® (darunter Beste Filmmusik, Beste Regie und Bester Nebendarsteller) ausgezeichnet und vom American Film Institut zu einem der 100 besten Filme gekürt!

Anläßlich des Kinostarts von APOCALYPSE NOW – FINAL CUT

am 15. Juli 2019

verlost androgon men’s magazine 3 x das außergewöhnliche Plakatmotiv zum Film Wer also mitmachen will,einfach eine Email an

APOCALYPSE-NOW-gewinnspiel@androgon.de

mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s! androgon wünscht viel Erfolg!

Kurzinhalt:

In „Apocalypse Now“ versetzt Francis Ford Coppola Joseph Conrads Klassiker „Herz der Finsternis“ ins vom Krieg gezeichnete Vietnam von 1969. Die Geschichte folgt dem Militärpolizisten Captain Willard (Martin Sheen) auf seiner Mission durch die gewaltverseuchten Kampfgebiete Vietnams in Richtung der kambodschanischen Grenze. Ziel ist es, den hochrangigen US-Colonel Kurtz (Marlon Brando) zu liquidieren, der im Dschungel einen schrecklichen Kult für sich erschaffen hat. Auf Willards Reise durch den Wahnsinn und die Absurditäten des Krieges fühlt er sich jedoch mehr und mehr zum Dschungel selbst hingezogen, und dessen urtümlicher, geheimnisvoller Macht …



Quelle und Bildquelle: studiocanal.de | http://www.studiocanal.de/