„DIRTY GIRL COLLECTION“

Stagg’s verspielte, extrem verführerische Girls sind ein Muss für jeden Genießer. Vom provokativen Schnappschuss bis zur sexy Girl-on-Girl-Action ist alles dabei, was die Grenzen des Alltags sprengt – eine aufregende Reise in eine Welt voller ästhetischer Körper. Zu sehen sind über 50 der erfolgreichsten Erotik-Models, von Justine Joli und Heather Vandeven bis zu Jelena Jensen und Charlotte Stokely.

Ellen Stagg zählt zu den bekanntesten amerikanischen Erotik-Fotografinnen. Stagg’s Leidenschaft für die Fotografie begann in der Highschool, und schon während ihres ersten Jahres am College wurde sie von ihrem ersten Agenten unter Vertrag genommen. Obwohl sie in der kommerziellen Fotografie Fuß erfolgreich fasste, wurde ihr schnell bewusst, dass ihre wahre Leidenschaft der erotischen Fotografie gehört. Doch erst durch die Begegnung mit der Erotik-Darstellerin Justine Joli im Jahr 2005 fand sie einen Weg, sich in ihrer liebsten Kunstform eigenständig auszudrücken. Die Zusammenarbeit mit Joli war das Sprungbrett in eine glänzende Karriere in der erotischen Fotografie, gekrönt von Veröffentlichungen in bekannten Magazinen wie Playboy oder Penthouse.

In diesem Buch hat Ellen Stagg eine einmalige Werkschau ihrer besten Arbeiten aus den letzten 10 Jahren zusammengestellt.

Stagg’s Bilder zeigen selbstbewusste Frauen, die ungezügelt und kompromisslos vor der Kamera agieren. Ihr Stil bleibt der traditionellen amerikanischen Erotik-Fotografie eng verbunden, als Sinnbild der Freizügigkeit und Freiheit, die in uns allen brennt. In dieser verlockend gewagten Sammlung gibt es keine Tabus. Dieses Buch steigert den Puls mit jeder Seite- ein brandheißer Genuss!

Erhältlich ist „DIRTY GIRL COLLECTION“ problemlos über den Onlineshop von Goliath Books