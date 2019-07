Laue Nächte am Strand, heiße Beats im Großstadtdschungel oder schweißtreibender Gipfelsturm – auf Reisen möchten wir jede Sekunde spüren, da ist nichts nerviger, als vom Wesentlichen abgelenkt zu werden, weil glanzlose Begleiter wie Koffer oder Pass verloren gehen.

Die Bluetooth-Tracker von Tile sind bestens bekannt als Schlüsselfinder – doch können die smarten Begleiter noch viel mehr. So ist die Nutzung von Tiles z.B. für Reisegepäck im Jahresvergleich um über 30 Prozent gestiegen; in ausgewählte Geldbeutel oder Pass-Mäppchen von Herschel ist Tile-Technologie integriert, ebenso wie in einige Samsonite-Koffer. Auch beliebte Reisebegleiter wie Kopfhörer von Bose oder Skullcandy sind inzwischen mit Tile ausgestattet.

Schlaflose Nächte vor der Abreise aus Angst, etwas zu vergessen? Einfach mit Tile Premium einen Smart Alert erstellen und entspannen. Völlig übermüdet von einem langen Flug weißt du plötzlich nicht mehr, in welche deiner vielen Taschen du den Reisepass gesteckt hattest? Ein schneller Klick in der Tile-App. Alle Koffer an der Gepäckausgabe sehen gleich aus? Deinen erkennst du sofort, denn im Inneren klingelt eine Tile. Dein neuer Kopfhörer ist im Bus liegen geblieben? Dank der Tile-Community weißt du genau, wo er gerade ist.

Die Mission von Tile ist es, eine Welt zu schaffen, in der jeder Mensch stets seine wichtigsten persönlichen Gegenstände finden kann. Neben dem Tile Pro bietet Tile zudem die Bluetooth-Tracker Tile Mate und Tile Slim, die über eine mobile App mit der Tile-Community verbunden sind. Die Tracker („Tiles“ wie das englische Wort für Fliese), die App und die Community sorgen gemeinsam dafür, dass Menschen Dinge wiederfinden – Schlüssel, Geldbeutel, Koffer, Fahrräder, TV-Fernbedienungen und vieles mehr. Die globale Community von Tile erstreckt sich über 230 Länder; dank ihr finden Menschen auf der ganzen Welt täglich über vier Millionen Gegenstände wieder. Abonnenten von Tile Premium erhalten neben Smart Alerts auch kostenlose Batteriewechsel sowie weitere Dienste.

Für weitere Informationen: www.thetileapp.com/de-de/products/mate

Quelle/Bildquelle: Schwartz Public Relations