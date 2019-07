Große OAC-Verlosung | Segeltörn in der Ostsee:

Große OAC-Verlosung Ostsee-Segeltörn ab Flensburg in Kooperation mit Kaufland Nord

Für KrebspatientInnen, Cancer Survivor, Familienmitglieder und Freunde

Ausschreibung:

Der Segeltörn in der Ostsee findet in Kooperation mit dem OAC-Partner Kaufland Nord statt. Kaufland Nord sponsert verdienten MitarbeiterInnen diesen Törn, gemeinsam mit Teilnehmern aus der Outdoor against Cancer-(OAC)-Community, deren Familienmitgliedern und Freunden. Die Plätze der OAC-Teilnehmer werden unter allen Bewerbern ausgelost.

Ausgangshafen dieses Törns ist Flensburg. Auf einer Bavaria 51 Cruiser (Baujahr 2015) werdet Ihr Gelegenheit haben, die letzten Sonnenstrahlen des Sommers 2019 in vollen Zügen zu genießen und sich die ein oder andere steife Brise um die Nase wehen zu lassen. Vor allem wird viel Zeit draußen an der frischen Luft in Bewegung auf dem Wasser verbracht. Außerdem haben die Teilnehmer dieses exklusiven OAC Segeltörns, die einmalige Chance sämtliche Basics über Segelboote sowie Segelmanöver von unserem erfahrenen jungen Skipper Markus zu erlernen. Mit dieser Art des Reisens erwartet euch die perfekte Mischung aus Entspannung und Abenteuer an der frischen Luft.

Beim gemeinsamen Kochen wird Wert auf eine ausgewogen, gesunde und regionale Küche gelegt und bei der Wahl der Lebensmittel von Kaufland Nord tatkräftig unterstützt.

OAC freut sich, den Törn gemeinsam mit Kaufland Nord anzubieten und ist gespannt auf eine erlebnisreiche Zeit und Erfahrungen der ganz besonderen Art.

Es begleiten euch:

OAC-Trainerin Saskia Rösch und OAC-Skipper Markus Hagen

Kosten:

Die Törnkosten (im Wert von 500€ pro Person) werden von Kaufland Nord übernommen. Deshalb werden die vier freien Plätze unter der OAC Community (Krebspatienten, Family and Friends) verlost.

Anreisekosten:

Die Anreisekosten nach Flensburg sind nicht inbegriffen. Die Anreise ist selbst zu organisieren. Außerdem fallen zusätzlich Kosten im Wert von etwa 200€ an. Diese werden für die sogenannte Bordkasse verwendet. Davon werden Liegegebühren in den Häfen und das gemeinsame Essen bezahlt. Alles was davon am Ende übrig bleibt, wird selbstverständlich unter den Teilnehmern aufgeteilt und wieder ausgezahlt.

Information:

Alle Gewinner erhalten detaillierte Informationen zum Törn! Außerdem bekommt ihr von eine Packliste, Basisinformationen zum Segeln und eine kleine Revierinfo.

Schreibt einfach, warum ihr genau die richtigen

Teilnehmer für den Törn seid an: saskia.roesch@ outdooragainstcancer.com.

Weiterführende Infos findet ihr hier….

Quelle und Bildquelle: Thaller Media GmbH | https://www.outdooragainstcancer.de/