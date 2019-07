„PUSSY & BUTT“

Man nehme ein horizontales Buchformat, wähle eine gute Handvoll sehr unterschiedlicher Fotografen, die über 300 Nacktfotos besonders hübscher Mädchen aufgenommen haben und füge dann auf jeder Doppelseite die jeweils zugehörige Front- und Rückansicht ein.

Ergebnis ist ein wunderschönes erotisches (Kunst-)Fotoprojekt, das ungeniert und unzensiert die zwei Sehnsuchtsorte des weiblichen Körpers zeigt: die Pussy und den Po.

„Ein Foto wird meistens nur angeschaut – selten schaut man in es hinein“, meinte der Fotograf Ansel Adams. Dieses Fotoprojekt lässt tief blicken, sehr tief. Und da wir schon bei den Zitaten sind, hier gleich noch eins vom Fotograf Rinnhofer: „Ein Aktfoto ist dann gut, wenn das Model es beim Geburtstag der Großmutter am Kaffeetisch herumzeigt und die Anwesenden es gut finden.“ Davon würden wir in diesem Fall dringend abraten.

