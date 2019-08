Rausgehen, durchatmen, intensiv(er)leben

Spielend durch kniffliges Gelände mit dem KEEN Venture Leather

Kurz nach der erfolgreichen Markteinführung des progressiven Venture WP im Frühjahr 2019 setzt KEEN mit der wasserdichten Vollnarbenleder-Variante dieses schnellen Wanderschuhs für Herren in der Herbst-Winter-Saison noch eins drauf. Der agile Venture Mid Leather WP mit seinem Obermaterial aus wasserabweisendem Premiumleder ist robust, strapazierfähig und mit allen Funktionen ausgestattet, um sich draußen zu allen Jahreszeiten voll ins Abenteuer zu stürzen.

Egal, ob bei einem spontanen Trip in die Natur oder einem mehrtägigen Microadventure. Er ist ein echter Adrenalin-Junkie, der einen auf schnellen, kurzen Hikes trittsicher und optimal geschützt selbst durch kniffligstes Gelände trägt. Das auf temporeiche Performance ausgelegte Leichtgewicht bietet eine Fülle an ausgereiften Features, die es für Einsätze in ganz unterschiedlichen Terrains prädestinieren. Er ist dafür gemacht sofort loszulegen.

Eine Y-förmige Stabilisierungsplatte und die vorgeformte Zwischensohle aus eingespritztem EVA garantieren gerade auch in schwierigem Gelände oder auf Steigungen hervorragende Unterstützung und Dämpfung. Dazu trägt auch das umlaufende, neue KEEN KonnectFit-System zur Fersenstabilisierung bei. Die atmungsaktive, wasserdichte KEEN.Dry-Membran sorgt für Allwetterschutz, die natürliche Geruchskontrolle Cleansport NXT für gutes Fußklima und die Schnellzughaken für eine rasche Anpassung der Schnürung während der Tour. Für zuverlässigen Halt und gute Griffigkeit auf schnellen Hikes wurde der Stiefel mit einer KEEN.All-Terrain-Gummilaufsohle mit 4 mm starken Multifunktionsstollen ausgestattet. Die hochabriebfeste Gummikappe bedeutet ein Plus an Strapazierfähigkeit und Schutz.

Den Venture für Herren gibt‘s in der Saison H/W 2019 also in drei Varianten: als neuen Venture Mid Leather WP (UVP: 159,95 Euro), als Halbschuh Venture WP Low (UVP: 139,95 Euro) oder Stiefel Venture Mid WP (UVP: 149,95 Euro). Diese beiden Mesh-Modelle starten mit einer innovativen nahtlosen Konstruktion in die Herbst/Winter-Saison.

Bilderauswahl:

Über KEEN

KEEN ist eine wertegeleitete, unabhängige Outdoor- und Lifestyle-Schuhmarke aus Portland, Oregon (USA), die angetrieben wird von der Leidenschaft für das Leben im Freien. Die Mission des Unternehmens ist es, auf verantwortungsbewusste Weise einzigartige und vielseitige Produkte zu entwickeln, die zu einer höheren Lebensqualität beitragen und die Menschen dazu inspirieren ihre Abenteuerlust in der freien Natur zu entdecken. Mit der Vorstellung ihrer Newport Abenteuersandale entfachte die 2003 gegründete Marke eine Revolution in der Schuhindustrie und hat seitdem immer wieder mit ungewöhnlichen Produkten und der Infragestellung althergebrachter Standards für Aufmerksamkeit gesorgt. Als privat geführtes Unternehmen hat KEEN von Beginn an gezeigt, dass ein nachhaltiges unternehmerisches Handeln gleichzeitig zu geschäftlichem Erfolg führen kann. Durch die Zusammenarbeit mit Nonprofit-Organisationen, eine verantwortungsbewusste Herstellung seiner Schuhe, die Unterstützung von weltweiten Projekten durch Spenden und die Aktivierung von lokalen Gemeinschaften und Einzelpersonen zum Schutz der Orte beizutragen, an denen Menschen arbeiten und ihre Freizeit verbringen, lebt KEEN seine Werte vor, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Mehr dazu gibt es hier www.keenfootwear.com/de-de/our-purpose.html

Quelle und Bildquelle: KEEN Foootwear | www.keenfootwear.com