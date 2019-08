SPECIAL NIGHT: RAMBO I-III

Einmaliges Leinwandrevival der legendären Action-Trilogie am 13. September | uncut und remastered in messerscharfem 4K

Am 13. September hat jeder Action-Fan die einmalige Chance, sich perfekt auf das furiose Finale der Kult-Saga RAMBO mit Action-Ikone Sylvester Stallone einzustimmen.

Denn zum anstehenden Kinostart von RAMBO: LAST BLOOD (19. September) bringt Studiocanal den legendären Action-Dreierpack RAMBO I-III für eine exklusive Special Night als knallhartes Triple Feature zurück auf die große Leinwand. Natürlich ungeschnitten und restauriert in messerscharfem 4K! Mit dieser Trilogie schrieb Sylvester Stallone in den 80er Jahren als gnadenlose Kampfmaschine John Rambo Filmgeschichte und wurde zur ikonischen Kultfigur einer ganzen Generation!

Trailer:



Zum Inhalt:

RAMBO – FIRST BLOOD (1982)

Restauriert in 4K & Uncut / FSK 16 / Laufzeit ca. 93 Min.

Ein streitsüchtiger Kleinstadt-Sheriff hält John Rambo für einen Landstreicher und sperrt ihn ins Gefängnis – nichtsahnend, dass er es mit einem Vietnam-Veteran und einer perfekt ausgebildeten Kampfmaschine zu tun hat. Rambo flieht in die nahegelegenen Berge und beginnt einen gnadenlosen Guerillakrieg gegen die örtliche Polizei.

RAMBO II – DER AUFTRAG (1985)

Restauriert in 4K & Uncut / FSK 18 / Laufzeit ca. 96 Min.

Kriegsveteran John Rambo sitzt eine mehrjährige Haftstrafe ab. Da holt ihn sein ehemaliger Befehlsgeber Colonel Trautman aus dem Straflager: Rambo soll US-amerikanische Kriegsgefangene aus vietnamesischen Lagern befreien. Doch auf der Mission wird er von seinem Einsatzkommando im Stich gelassen.

RAMBO III (1988)

Restauriert in 4K & Uncut / FSK 18 / Laufzeit ca. 101 Min.

In einem buddhistischen Kloster hat Kriegsheld John Rambo endlich Ruhe gefunden. Als jedoch sein Freund Colonel Trautman in die Gefangenschaft eines sadistischen russischen Offiziers gerät, entfacht Kampfmaschine Rambo zusammen mit afghanischen Freiheitskämpfern ein wahres Feuerwerk, um seinen Mentor zu befreien.

Szenenbilder:

Quelle und Bildquelle: STUDIOCANAL