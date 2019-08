Deutsche Meisterschaft der STIHL TIMBERSPORTS® Series am 31. August 2019

Die besten Sportholzfäller Deutschlands kämpfen in Oberhof um den Meistertitel

Donnernde Motorsägen, messerscharfe Äxte und jede Menge Nervenkitzel: Dort, wo sonst die Biathlon-Weltelite um Bestzeiten kämpft, werden am 31. August 2019 die besten Sportholzfäller Deutschlands ihren Kampf um den nationalen Meistertitel austragen und die Lotto Thüringen Arena am Rennsteig zum Beben bringen. Neben dem Wettkampf der Männer treten in Oberhof auch Deutschlands beste Frauen und Rookies in eigenständigen Wettbewerben gegeneinander an.

Am 31. August kommt es in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig zum großen Showdown der besten Sportholzfäller Deutschlands: Nur die besten Athleten der STIHL TIMBERSPORTS® Series – bekannt als die Königsklasse im Sportholzfällen – qualifizieren sich für den nationalen Saison-Höhepunkt und kämpfen um den wichtigsten nationalen Titel der Extremsport-Serie. Bei entsprechend guter Leistung löst der Gewinner zudem das begehrte Ticket für die Weltmeisterschaft, die Anfang November in Prag stattfinden wird. Sicherte sich im vergangenen Jahr noch Robert Ebner seinen insgesamt sechsten Meistertitel, so stehen beim Saisonfinale am Rennsteig zahlreiche Top-Athleten bereit, die ihm den Titel streitig machen wollen.

Fliegende Späne vor Wintersport-Kulisse

„In einer solch gelernten Sportstätte unseren Saison-Höhepunkt auszutragen, freut uns sehr“, zeigt sich Christin Rathke, Managerin der STIHL TIMBERSPORTS® Series Deutschland, begeistert vom Veranstaltungsort in Oberhof: „Einerseits stimmen die Rahmenbedingungen für die Sportler, auf der anderen Seite haben die Zuschauer den besten Blick auf die Bühne – das Ganze umrahmt von den Thüringer Wäldern!“ Über die Möglichkeit, mit der Ausrichtung eines STIHL TIMBERSPORTS® Wettkampfes einen sportlichen Bogen vom Winter- zum Holzsport zu schlagen, freut sich auch der Veranstalter, die Oberhofer Freizeit und Tourismus GmbH. „Mit der STIHL TIMBERSPORTS® Deutsche Meisterschaft bietet sich für uns die einmalige Gelegenheit, die etablierten und spannenden Wettkämpfe im Sportholzfällen nach Oberhof, ins grüne Herz des Thüringer Waldes, zu holen und vor der herausragenden Kulisse des Biathlonstadions stattfinden zu lassen“, so Tobias Feickert, Geschäftsführer der Oberhofer Freizeit und Tourismus GmbH. Die Mischung aus Geschicklichkeit, Ausdauer und purer Kraft werde auch die Thüringer Besucher faszinieren: „So wird nicht nur für unsere Gäste und die Menschen in der Region sichtbar, dass Oberhof als Austragungsort nationaler und internationaler Wettkämpfe ganzjährig stark gefragt ist.“

Damen und Nachwuchssportler starten am Vormittag Neben der Deutschen Meisterschaft der Herren werden am 31. August auch die Damen und Nachwuchssportler in separaten Wettkämpfen am Vormittag gegeneinander antreten. Auch für sie geht es um nicht weniger als den Meistertitel 2019 – fliegende Späne und Spannung bis zum letzten Axt-Schlag garantiert.

Die Deutsche Meisterschaft 2019 auf einen Blick:

Samstag, 31. August 2019

11.00 Uhr: Beginn Damen- und Nachwuchswettkampf

15.00 Uhr: Beginn Herren-Wettkampf Wo:

Lotto Thüringen Arena am Rennsteig

Tambacher Straße/ Am Grenzadler

98559 Oberhof (Thüringen)