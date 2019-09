Das Geheimnis von Satoshi Nakamoto

Der Name von Satoshi Nakamoto ist jedem bekannt, der irgendwie mit der Welt der Kryptowährungen verbunden ist und bereits Bitcoin Code Erfahrungen gesammelt hat. Allerdings hat sich noch niemand persönlich mit dem Schöpfer der ersten digitalen Währung getroffen – zumindest wurde dies bis vor kurzem gedacht.

Was wissen wir über den Schöpfer von Bitcoin? Ende 2008 veröffentlichte Satoshi Nakamoto das berühmte Bitcoin-Whitepaper mit einer technischen Beschreibung der ersten Kryptowährung. Anfang 2009 schrieb er ein Programm für die Arbeit mit digitaler Währung und 2010 verließ er die Crypto-Community und verschwand. Seitdem haben viele versucht herauszufinden, wer eigentlich der Schöpfer von Bitcoin ist, aber bisher hat niemand dieses Rätsel gelöst.

Der größte Teil der Kryptowährungs-Community ist der Ansicht, dass sich der Mathematiker Nick Szabo, der 1998 den BitGold-Algorithmus für digitale Währungen entwickelte, unter dem Namen Satoshi Nakamoto verstecken könnte. In der Praxis hat diese Währung keine Wurzeln geschlagen, aber vielleicht war sie die Vorreiterin von Bitcoin. Eine weitere verbreitet Theorie lautet, dass es der junge britische Kryptograf und Blockstream-Projektmanager Adam Back ist. Man nimmt auch an, dass Satoshi nicht eine Person ist, sondern eine Gruppe von Menschen, da die Erstellung von qualitativ hochwertigem Code sehr aufwändig ist. Darüber hinaus machte Nakamoto durch seine Handlungen klar, dass er nicht bekannt sein wollte.

Einige Menschen glauben, dass der wahre Satoshi Nakamoto der Australier Craig S. Wright ist, der sich vor einigen Jahren zum Schöpfer der Kryptowährung erklärte.

Während eines Gesprächs mit Bloomberg teilte der langjährige Bitcoin-Anhänger und Hauptentwickler des BitPay-Kryptowährungszahlungsunternehmens Jeff Garzik seine Vermutungen über die Persönlichkeit von Nakamoto mit.

Garzik ist einer der wenigen Menschen, die an den Ursprüngen der Entwicklung der Kryptowährungsbranche standen. Zu dieser Zeit versuchte er, so viele Programmierer wie möglich für die Entwicklung von Bitcoin und die Verbesserung seines Codes zu gewinnen. Er war es, der mit Nakamoto per E-Mail und im Bitcointalk-Forum kommunizierte, bis dieser verschwand.

Laut Garziks Theorie wurde Bitcoin von Dave Kleiman erstellt, einem 2013 verstorbenen Programmierer, den Garzik persönlich kannte. Die Tatsache, dass Dave Kleiman nicht mehr am Leben ist, kann erklären, warum die in Nakamotos Brieftasche verbliebenen Bitcoins immer noch bewegungslos sind. Es ist auch erwähnenswert, dass Craig Wright sich erst nach dem Tod von Kleiman zu Satoshi Nakamoto erklärte.

Eine Reihe von Tatsachen deutet darauf hin, dass es sich bei Dave Kleiman möglicherweise um Satoshi Nakamoto handelte. Dasselbe gilt jedoch auch für andere Antragsteller. Zehn Jahre sind seit der Gründung von Bitcoin vergangen, und die Identität seines Erfinders bleibt ein Rätsel, das möglicherweise nie gelöst werden kann.

Unerwartet für alle Kryptowährung-Fans wurde im Sommer 2018 die Domain nakamotofamilyfoundation.org registriert. Auf der Website wurde eine Nachricht von Satoshi Nakamoto veröffentlicht, in der er verspricht, ein Buch über sein Leben zu schreiben. Ein Auszug aus diesem Buch wurde diesem Beitrag beigefügt, aber die Internet-Community fand es seltsam, dass der Text voller grammatikalischer Fehler war, obwohl sich Satoshi in seinen vorherigen Meldungen immer grammatisch, stilistisch und lexikalisch korrekt äußerte.

Wer weiß, vielleicht ist Bitcoin nicht Nakamotos letztes Meisterwerk und er plant gerade etwas Großartiges.

Bildquelle: PKKH; https://www.pakistankakhudahafiz.com/bitcoin-creator-satoshi-nakamoto-now-44th-richest-person-world; Time magazine