„YOUNG LESBIAN GIRLFRIENDS – FOR MEN

Auf Männer wirken Lesben im Alltag oft extrem feministisch oder langweilig und uninteressant. Was viele Hetero-Männer aber dennoch tangiert, ist die Vorstellung wie oder mit was Lesben S:e:x haben. Daher rührt auch die Vielfalt an Lesbenthemen im erotischen Film. Immerhin gehört L:e:s:b:e:n:s:e:x zu den top gegoogelten Suchbegriffen.

Echter L:e:s:b:e:n:s:e:x sieht oft anders aus, als Männer sich dies vorstellen. Das liegt auch an der unterschiedlichen Art der s:e:x:u:e:l:l:e:n Wahrnehmung beider Geschlechter. Einfach gesagt, reichen dem Mann meist optische Reize, wie ein schöner junger Frauenkörper. Bei der Frau wiederum ist die s:e:x:u:e:l:l:e Wahrnehmung etwas komplexer. Laut Forschung befinden sich Frauen beim Betrachten eines S:e:x-Filmes im „Identifikation Modus“, d.h. sie denken sich in die Frau hinein. Der Mann hingegen befindet sich in einem „Objekt-identifizierenden-Modus“, er konzentriert sich auf die Frau, den agierenden Mann verdrängt er dabei.

Somit müsste eigentlich der Mann beim Thema L:e:s:b:e:n:s:e:x nichts mehr ausblenden und kann sich dabei sogar auf zwei Frauen konzentrieren. Vielleicht ist doppelt dann auch doppelt so gut.

Die Fotografen Mark Novak und Richard Lopez sind Botschafter dieser Männerfantasien. Ihre Fotos zeigen was „Mann“ sich vorstellt und dies unverblümt, abwechslungsreich und mit hübschen Mädchen. Ansprechende schnell wechselnde Fotoserien, die wie viele andere Fotografien der Welt zum schönen Teil unseres kreativen menschlichen Schaffens gehören und wie die Landschaftsfotografie auch ein Teil unserer fotografischen Kulturgeschichte repräsentieren – nur eben mit noch schöneren Landschaften. Genießt es!

Ausschnitte des Buches:

About Goliath:

Within almost 15 years in business, Goliath has established itself as a highly acclaimed publisher of diverse and often daring photography and art books unafraid to introduce controversial, erotic and subcultural perspectives to modern life.