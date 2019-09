Am 12. September startet mit GUT GEGEN NORDWIND die moderne Liebesgeschichte nach dem Erfolgsroman von Daniel Glattauer in den deutschen Kinos. Die Hauptrollen in dem berührenden Film haben Nora Tschirner und Alexaner Fehling übernommen.

Anläßlich des bundesdeutschen Kinostarts von

Gut gegen Nordwind



am 12. September 2019



verlost

androgon men’s magazine

3 exklusive Picknick-Decken * – bereitgestellt von ProIdee

.

.

* Zusammengefaltet Ihre wohl kleinste wasserabweisende Outdoordecke.

Passt sogar in die Hosentasche.

Kleiner als ein Smartphone und wiegt nur 98 Gramm.

Im Park, am Strand, beim Outdoor-Konzert, Open-Air-Kino, … zaubern Sie aus Ihrer Hosen- oder Handtasche eine praktische Sitzunterlage für zwei. Das federleichte HyprLyte-Nylon ist feiner als 90 Mikron, dabei wasser-, reiß- und stichfest.

Sie sitzen trocken, vor Schmutz und Ungeziefer geschützt.

Bei einem plötzlichen Regenschauer können Sie die Decke wie ein schützendes Dach über sich breiten. Ideal auch als Strandmatte: An dem glatten Material haftet kein Sand und spitze Muscheln oder Steinchen hinterlassen keine Löcher.

Mit ausziehbaren Befestigungshaken.

Auf der Wiese kurz im Boden verankert. So kann Ihre Decke nicht so leicht wegfliegen. Am Strand füllen Sie einfach die aufgesetzten Eckentaschen mit Sand. Die 160 x 110 cm große Decke passt immer wieder perfekt in die integrierte Packtasche von 12 x 7,6 x 2,8 cm. Eingestickte Linien erleichtern das Zusammenfalten. Zum Reinigen einfach abwischen.

Weitere Informationenzur Decke gibt es HIER

Wer also mitmachen will, einfacheine Email an

Gut-gegen-Nordwind-gewinnspiel@androgon.de

mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s!

androgon wünscht viel Erfolg!