Buchneuheit für Ihren Erfolg: „Zieh’s durch! So schaffen Sie Ihre Challenge im Kopf, im Job, im Leben“ von Thomas Hammermeister

Mehrfacher Ironman, Marathonläufer, Sportenthusiast … Neben einer steilen Managerkarriere hat Thomas Hammermeister sich mehrfach den härtesten Ausdauer-Challenges der Welt gestellt.

Die Parallelen zwischen Ausdauersport und einem erfüllten Leben hat er in seinem Buch in den Challenge Prinzipien lebhaft beschrieben. Aus seinen Erfahrungen im Extremsport hat er seine Methode entwickelt, mit der jeder für sich Unmögliches möglich machen kann. Diese Methode gibt er in seinem neu erschienenen Buch weiter.

In zehn Schritten zum Erfolg

Hammermeister zeigt in seinem hochmotivierenden Buch seinen Lesern, wie sie ihre großen Wunschziele im Leben erreichen – unabhängig, ob das nun der nächste Karriereschritt, Harmonie in der Familie, ein Traumurlaub oder der Hausbau ist.

Zehn chronologische Schritte führen zum Ziel. Anschaulich und mit vielen praktischen Tipps aktiviert und motiviert der Autor seine Leser für ihre ganz persönliche Challenge.

Ihre Challenge meistern

Hammermeister hat – anknüpfend an seine spannenden Erfahrungen bei Wettkämpfen in Bahrain, Trainings in Kairo, Zieleinläufen in Frankfurt … – sein Buch für jeden geschrieben, der nicht im Hamsterrad stecken bleiben will. Für jeden, der am Ende seines Lebens zurückblicken und voller Stolz sagen will: „Das alles habe ich geschafft!“

Der Autor Thomas Hammermeisters Leben begann wie das eines „janz normalen kölsche Jung“: einfaches, herzliches Elternhaus, drei Brüder, ordentlicher Realschulabschluss, solide Industriemechanikerlehre und mangels anderer sportlicher Begabung abends ein bisschen Body-Building. Nichts deutete in seiner Jugend auf die Karriere hin, die er in einem Weltkonzern als Manager machen sollte. Und erst recht nicht darauf, dass er nebenher noch mehrfach eine der härtesten Ausdauer-Challenges der Welt, den Ironman, meistern sollte. Mehr zu Hammermeister: https://www.thomas-hammermeister.com Das Buch finden Sie hier: https://amzn.to/2Kg7Bc5

Quelle/Bildquelle: www.gorus.de