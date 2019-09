Arc’teryx Proton LT Hoody

60mal mehr Abriebfestigkeit im Test als der Industriestandard

Warm, sehr luft-und wasserdampfdurchlässig

Leichte synthetische Isolierung WAS MACHT DAS PROTON LT HOODY SO ROBUST? Jahrelange Entwicklungsarbeit stecken in der Entwicklung des Materials FortiusTM Air 20, einem Zeugnis der Arc’teryx Design- Philosophie, immer die bestmögliche Lösung zu suchen. Unser Designteam war der Meinung, der herkömmliche Industriestandard für solche Stoffe sei nicht gut genug. Also gab es für sie keine andere Option als ein ganz neues Gewebe zu entwickeln und immer weiter zu verbessern. “Wir haben das Proton LT Hoody für den ambitionierten Anwender konzipiert, der vom Klettern bis zum Wintersport alles darin machen will. Die Herausforderung war also, einen Stoff zu entwickeln, der leicht und luftdurchlässig, aber robust genug für diese vielseitigen Anwendungen war. Mit Hilfe der neuesten Textiltechnologien konnten wir letztlich das Material Fortius 20 produzieren. Es ist herausragend robust und gleichzeitig super dampfdurchlässig. Das Endprodukt ist eine Jacke, die ich zum Klettern, Skifahren und Trekking mitnehme – für mich gibt es derzeit keine bessere!”

Brylee Geddis, Designer, Arc’teryx Ascent

In gemeinschaftlicher Arbeit des Arc’teryx Material Research and Development Teams zusammen mit Designern und Stofflieferanten wurde der Industriestandard in punkto Dampfdurchlässigkeit und Robustheit weit übertroffen.

Nach vielen Test und Anpassungen, um die Balance zwischen Performance und Abriebfestigkeit zu optimieren, ist das Resultat ein Stoff, der in Abriebtests (Martindale) sechzig Mal länger standhält als vergleichbare Standardmaterialien.

ANZIEHEN UND TRAGEN – VOM ZUSTIEG ZUM GIPFEL

“Die synthetische CoreloftTM Compact 80 Isolierung und der FortiusTM Air 20 Oberstoff bieten eine gute Balance zwischen Luftdurchlässigkeit und Wärmerückhalt. Andere kletterspezifische Details sind die HemLock Elemente im Saum (zum Verstellen der Kordelzüge und gleichzeitigem Fixieren unter dem Klettergurt) und eine helmkompatible Kapuze.