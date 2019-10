Herbst-Zeit – Zeit für Dich

Wenn in der Dolomitenregion 3 Zinnen die schönste Zeit des Jahres beginnt

Wenn die Tage kürzer werden und die Lärchen langsam ihre goldenen Nadeln zum Vorschein bringen, dann beginnt in der Region 3 Zinnen, im Herzen der Südtiroler Dolomiten die schönste Zeit im Jahr. Die Hauptsaison ist vorbei, genau der richtige Zeitpunkt um Entspannung und Erholung zu suchen. Um Zeit für sich selber zu finden, in einer Welt die sich immer schneller dreht und wo doch alle ab und zu auf der Suche nach Entschleunigung sind.

In der Dolomitenregion 3 Zinnen drehen die Uhren im Herbst etwas langsamer und vom 21.09. – 03.11.19 können hier die Dolomiten auf eine ganz besondere Art und Weise neu entdeckt und traditionelle Feste und Feiern miterlebt werden. Jeden Dienstag können Besucher am Fuße der imposanten Drei Zinnen, dem Wahrzeichen der Dolomiten, dabei sein, wenn der runde Sonnenball wie aus dem Nichts erscheint und die gesamte Landschaft in ein leuchtendes Farbenmeer taucht.

Jene, die gerne erst nach dem Sonnenaufgang ihren Tag starten, können sich mit dem Mountainbike auf einer alten Militärstraße durch die alpine Welt, vorbei an verschiedenen Einkehrmöglichkeiten, bis aufs Marchkinkele begeben oder über den Grenzsteig zwischen Österreich und Italien entlang wandern. Sie begeben sich hier auf die Spuren der geheimnisumwobenen Schmuggler, die damals versuchten, dort oben ihre Waren klammheimlich über die Landesgrenzen zu bringen. Vom Dolomitendome aus, dem heimeligen Wohnzimmer auf 2300m Höhe, gibt es eine einmalige 360° Aussicht und die Sextner Sonnenuhr, die größte steinerne Sonnenuhr der Welt, scheint zum Greifen nahe.

Hoch hinaus geht es auf dem Klettersteig „Dolomiti senza confini“. Durch eine alte Berggallerie, über mehrere Leitersteige aus dem 1. Weltkrieg und über Hängebrücken führt der Weg bis zum Gipfelkreuz umgeben vom Paternkofel, Toblacher Knoten und Zwölferkofel. Einige Schutzhütten entlang des Weges sind auch zur Herbstzeit noch geöffnet und laden zur wohlverdienten Rast ein.

Der Herbst in der Dolomitenregion 3 Zinnen bietet aber auch die Möglichkeit, sich einmal im Jahr wie ein richtiger Local zu fühlen. Jeden Donnerstag geht’s zu Hebs, einem Hüttenwirt wie er im Buche steht, auf die Rossalm. Gemeinsam mit ihm werden hier typische südtiroler Spezialitäten zubereitet und auf der traditionellen Teufelsgeige musiziert. Was beim Hebs nicht fehlen darf ist der selbst angesetzte Kräuterschnaps, dafür ist der bärtige Hüttenwirt nämlich weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Auch die Aufstiegsanlagen 3 Zinnen Dolomiten bleiben bis zum 3. November täglich geöffnet und bringen Besucher zu den schönsten Ausgangspunkten für Wanderungen und Mountainbike Touren auf 2.000m Höhe.

Weitere Informationen zur HerbstZeit: www.dreizinnen.com/de/herbstzeit

Quelle und Bildquelle: Wilde & Partner | ©wisthaler.com