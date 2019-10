BUFFALO BOYS | Heimkinostart ab 18. Oktober 2019

Heimkinostart des indonesischen Neo-Westerns BUFFALO BOYS am 18.Oktober 2019! Der aufwendig produzierte, aufregende Mix aus fernöstlicher Martial Arts-Action und der Coolness klassischer Westernfilme erscheint hierzulande am 18. Oktober als DVD, Blu-ray, als VoD und limitiertes Mediabook.

Filminhalt:

Im 19. Jahrhundert befindet sich Indonesien unter niederländischer Kolonialherrschaft: In einem blutigen Komplott des Gouverneurs van Trach wird der Sultan getötet. Seine beiden kleinen Söhne Jamar und Suwo werden ins amerikanische Exil gezwungen. Jahre später, gestählt durch schweißtreibende Abenteuer im wilden Westen, kehren sie zusammen mit ihrem weisen Onkel Arana zurück – entschlossen, ihre Heimat vom brutalen Besatzer van Trach zu befreien und den Tod ihres Vaters zu rächen. Dabei machen sie nicht nur von ihren Fäusten Gebrauch, sondern wissen auch Klingen und ein schlagkräftiges Arsenal an Feuerwaffen einzusetzen.

Historischer Hintergrund:

BUFFALO BOYS spielt zur Zeit der niederländischen Besatzung Indonesiens im 19. Jahrhundert. Die einheimische Bevölkerung war zunächst zur Abgabe eines Geldbetrags verpflichtet; ab 1830 sollten die Bauern auch ein Fünftel ihres Bodens zur Verfügung stellen, um von der Regierung bestimmte Gewächse anzubauen. Zusätzlich sollten sie auch ihre Arbeitskraft für einen Teil des Jahres zugunsten der Regierung einsetzen – eine enorme Belastung für die Menschen.

Zwischen 1825 und 1830 kam es zu einem Volksaufstand auf Java gegen die niederländische Kolonialherrschaft. Den Kämpfen fielen über 200.000 Javaner und 8.000 Europäer zum Opfer. Erst 1949 wurde von den Niederlanden Indonesiens Unabhängigkeit offiziell anerkannt.

Vor diesem Hintergrund der grausamen Kolonialherrschaft ist Mike Wiluans Actionfilm angelegt und schafft ein Gefühl für die dramatische historische Situation. Aber er bietet ebenso eine klassische spannende Abenteuergeschichte mit typischen Westernmotiven, die er auch ästhetisch zelebriert.

BUFFALO BOYS überzeugt mit packender Action, charismatischen Hauptfiguren und einem abwechslungsreichen Mix aus Martial Arts und Schießpulver. Am 18. Oktober 2019 als DVD, Blu-ray und VoD wird der Film veröffentlicht. Zusätzlich wird einlimitiertes Mediabook erscheinen. Dieses enthält ein 16-seitiges Booklet mit Bildern aus dem Film, Behind the Scenes-Bildmaterial und ein exklusives Interview mit Regisseur Mike Wiluan. Als Bonus gibt es limitierte Postkarten mit alternativen Überraschungs-Postermotiven.