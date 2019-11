„Die Geschichte der Kopulation mit Hilfsmitteln

Ein Dildo ist ein Sexspielzeug, das in Form und Funktion meist einen erigierten Penis simuliert. Die Geschichte des Dildos beginnt bereits in der Antike. Seither wird er in unterschiedlichsten Materialien, Farben und Formen produziert und angeboten. Dildos werden zur vaginalen und analen Penetration benutzt, aber auch bei der Selbstbefriedigung oder zur gegenseitigen Stimulation der Klitoris oder des G-Punkts bei Frauen und der Prostata bei Männern.

Ein Dildo ist eine prothetische Erweiterung der eigenen körperlichen Gegebenheiten und erlaubt es Menschen, Sexualpraktiken auszuüben, von denen ihr biologischer Körper sie zunächst ausschließt: Frauen können so Männer, einander und sich selbst penetrieren, Männer sich selbst und mehr als einen anderen Mann gleichzeitig. – Sympathisch an Dildos ist, dass sie gleichermaßen von Hetero- und Homosexuellen benutzt werden, nur nicht immer auf die gleiche Weise.

In alten Kulturen wurden Dildos nicht nur beim Sex, sondern auch bei Ritualen der Götterverehrung und Defloration eingesetzt.

Dieser Bildband besteht aus über 200 Abbildungen, ein Großteil davon erotische Illustrationen und Fotografien von der Antike bis heute. Die Bilder stammen aus den unterschiedlichsten Sammlungen und Quellen. Manches haben wir in Texten näher erläutert. Es werden wissenschaftliche ebenso wie pornografische Aspekte zum Thema Dildo beleuchtet, – auf diese Weise ist die wohl interessanteste und abwechslungsreichste Sammlung zu diesem Thema Dildo entstanden.

Bilderauszüge:

