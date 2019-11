Fußball in Videospielen

Vor allem in Deutschland zählt der Fußball zu den beliebtesten Sportarten. Er wird nicht nur gerne selbst gespielt, sondern in erster Linie von Fans im Fernsehen oder Stadion mitverfolgt. Doch auch im Digitalen ist die Sportart sehr populär. So werden Fußball-Analysen bereits anhand von künstlicher Intelligenz erstellt und auch ist wohl jedem bekannt, dass Fußball, egal ob in Form von Fantasy-Manger, FIFA-Simulation oder Slotgames, gerne thematisch aufgegriffen wird. Wir werfen daher einen Blick auf die verschiedensten Fußball-Videospiele.

FIFA, PES und Co. – Fußballsimulationen als Verkaufsschlagern

Jährlich im Spätsommer freuen sich die Videospielfans auf eine neue Ausgabe der FIFA-Videospielreihe. Seit im Jahr 1993 erstmals eine Fußballsimulation für den Sega Mega Drive veröffentlich wurde, entwickelte sich schnell ein großer Boom um das Spiel. Nach und nach wurden auch Versionen für andere Konsolen produziert. Zudem entwickelten sich Grafik und Gameplay Jahr für Jahr weiter, sodass die Spiele immer realistischer wurden. Seit FIFA 98 ist es dem Spieler zudem möglich, Fußballer und Vereine nach eigenem Belieben anzupassen. Doch nicht nur EA Sports hat sich auf dem digitalen Fußballmarkt ein Plätzchen gesucht, sondern auch der Softwarehersteller Konami. Dessen Pro Evolution Soccer ist ein Gegenstück zu FIFA. Über die Jahre hat sich zwischen FIFA- und PES-Spielern eine wahre Rivalität entwickelt. Während PES-Spieler häufig das bessere Gameplay hervorheben, weisen FIFA-Fans darauf hin, dass man mit nahezu allen Lizenzen und „echten Namen“ der perfekten Simulation sehr nahe kommt.

Managerspiele auf dem Vormarsch

Während es bei FIFA und PES in erster Linie darum geht, die Spieler auf dem Platz zu bewegen und die Tore selbst zu erzielen, simulieren Managerspiele das organisatorische Geschäft. Ob EA Fußballmanager oder Comunio-Liga mit den Freunden, hier geht es um die richtige Kaderplanung und die passende taktische Einstellung. Während der Fußballmanager von EA Sports nahezu alle Facetten des Managerdaseins behandelt, von der Sponsorensuche über Trainingslagerplanung bis hin zur Kadergestaltung und taktischen Vorgaben, kann man sich bei Comunio auf das Zusammenstellen einer Mannschaft konzentrieren. Bei Comunio werden nach jedem Spieltag die Noten deiner Spieler, auf Basis ihrer tatsächlichen Leistung in der Bundesliga, zusammengetragen und addiert. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass es auf realen Ergebnissen basiert und man somit immer ein Auge auf die aktuellen Entwicklungen in der Bundesliga haben sollte.

Fußball und Casino Games

Auch Online Casinos setzen auf den gegenwärtigen Fußballboom. William Hill beispielsweise bietet in seinem Online Casino das beliebte Top Trumps Sporting Legends an. Hier handelt es sich um ein vielseitiges Jackpot-Slotgame, bei dem eine Reihe großer Fußballlegenden einen Auftritt hat. Vor allem das Free Kick Respin Feature bringt ihnen tolle Boni und Free Games ein. Mit von der Partie sind unter anderem Neymar, Messi, Ronaldo oder Manuel Neuer. Aber auch andere Slotgames setzen auf König Fußball. So zum Beispiel auch der Slot World Football Stars oder Football Carnival.

Der allgegenwärtige Fußball

Wie man sieht, boomt der Fußball auch weiterhin. Seit Jahren wächst die Sportart auf dem ganzen Globus. Die Marketingreisen der großen Vereine sorgen dafür, dass auch auf der anderen Seite der Erdkugel Fans in ihren Trikots herumlaufen und für die Live-Übertragungen ihrer Mannschaften einschalten.

Bildquelle: Felix Lichtenfeld auf Pixabay