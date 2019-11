Der Tod steht ihm gut

Die Kombination höchster technischer Ansprüche und moderner Eleganz

Hervorheben möchten wir einen Design-Gegenstand der oft gebraucht aber in der Vergangenheit zu wenig Beachtung gefunden hat.

JACOB JENSEN DESIGN ist seit weit über 50 Jahren eines der renommiertesten Designstudios der Welt und kann eine beachtliche Historie hochwertiger, erfolgreicher und international ausgezeichneter Produkte vorweisen. Wie kein anderes Studio versteht es JACOB JENSEN DESIGN, Form und Funktion in perfekte Harmonie zu bringen.

Während der letzten 50 Jahre hat er unsere Wahrnehmung alltäglicher Gegenstände verändert. Mit seiner klaren, einfachen und heute als klassisch zu bezeichnenden Formensprache hat der dänische Designer Jacob Jensen gezeigt, dass nicht nur Telefone, Uhren, Küchengeräte oder Brillen sondern auch Särge und Urnen eine sogenannte stille Schönheit besitzen können.

Innovative Formensprache und höchster Anspruch an Funktionalität haben JACOB JENSEN DESIGN zu einem der weltweit renommiertesten Designstudios gemacht. Allein über 100 international ausgezeichnete Produkte – 19 davon wurden in die ständige Sammlung des Museums of Modern Art in New York aufgenommen – belegen eindrucksvoll, dass Jacob Jensen und sein Sohn Timothy Jacob Jensen zu den großen Industriedesignern des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts gehören.

Der Designer Jacob Jensen

Jacob Jensen (*1926) erfuhr eine besondere Beachtung in Verbindung mit Bang & Olufsen (B&O), wo er mehr als 20 Jahre Chefdesigner war und dort eine aufsehenerregende Linie Audiogeräte entwickelte in einer innovativen Formgebung, die weltweit höchste Beachtung fand.Seit 1958 hat er ein eigenes Studio unter dem Namen JACOB JENSEN DESIGN. 1990 übernahm sein Sohn, Timothy Jacob Jensen (*1962) die Führung von JACOB JENSEN DESIGN. Timothy Jacob Jensen war unter anderem von 1991 bis 1998 Externer Chefdesigner für Gaggenau, einem der renommiertesten Küchenausstatter in Deutschland.

(rz)

Weitere Informationen: https://jacobjensendesign.com/

Quelle/Bildquelle: Quelle: JACOB JENSEN DESIGN; Hejlskovvej 106 DK-7840 Højslev Denmark

Bild: Der Tommerup Kister Diamant 32 Coffin, Design by Jacob Jensen von 2010.